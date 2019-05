Ratajkowski: Nackt-Protest gegen Abtreibungsgesetz

Es ist ein ernstes Thema, das viele Promi-Frauen bewegt. Denn in einigen US-Bundesstaaten, etwa Alabama oder Georgia, sollen Schwangerschaftsabbrüche nach der sechsten Schwangerschaftswoche verboten werden. Wer dann abtreibt, kann sogar mit Mordanklagen und Gefängnisstrafen rechnen, selbst nach Missbrauch oder im Falle einer Fehlgeburt. Unfassbar, findet nicht nur Milla Jovovich, die sich am Donnerstag mit einem emotionalen Geständnis und den Erfahrungen zu ihrer Not-Abtreibung an ihre Fans wandte, sondern auch Emily Ratajkowski.