Wiener heizen jetzt doppelt so viel wie 2018!

Diese Kälte im Mai lässt in Wien keine Heizung kalt. Das spiegelt sich im hohen Wärmebedarf in der Hauptstadt. Die Wiener heizen derzeit doppelt so viel wie im Vorjahr, ein trauriger Start in die Badesaison: Zwei Wochen nach Öffnung der Wiener Freibäder ist der Saisonauftakt ins Wasser gefallen.