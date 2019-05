Lewis Hamilton schenkt krebskrankem Bub F1-Wagen

„Dieser kleine Kerl hat mich so inspiriert. Wir haben ihm eine Kappe und eine Karte geschickt. Ich widme ihm heute meinen Sieg“, so Hamilton. Er sprach über den fünfjährigen Harry, ein junger Fan, der an Knochenkrebs leidet. Die Prognose der Ärzte ist denkbar schlecht: Sie vermuten, dass Harry nur noch wenige Tage zu leben hat.