Vorsicht Jonathas! Hannoveraner schrottet 6 Autos

Jonathas war am Donnerstagmorgen mit seinem VW Touareg in der Innenstadt von Hannover unterwegs, als ihm ein verhängnisvoller Fehler passierte: Er missachtete einen Vorrang von rechts, und übersah eine Frau in einem kleinen Nissan Micra. Jonathas schwerer SUV kam ins Schleudern und fuhr in die daneben parkenden Autos rein. Der Sachschaden dürfte groß gewesen sein. Doch verletzt hat sich beim Vorfall offenbar niemand. Vielleicht dachte er an sein Tor gegen die Bayern...