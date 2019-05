Caprihosen & Bermudashorts feiern ein Comeback

Chic und perfekt für den Sommer ist die Capri-Hose. Schon in den 2000er-Jahren war das Modell, das eine Kombination aus Dreiviertel- bzw. 7/8-Länge und engem Beinverlauf besteht, ein echter Trend. Jetzt holte es Karl Lagerfeld für eine seiner letzten Chanel-Kollektionen wieder auf den Laufsteg. Erfunden wurde die Caprihose übrigens in Deutschland in den Nachkriegsjahren. Modedesignerin Sonja de Lennart wurde in einem Italien-Urlaub davon inspiriert - daher auch ihr Name.