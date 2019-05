Listenhund beißt kleinen Terrier tot

Ein sogenannter Listenhund hat am Freitagnachmittag in der Rauchgasse in Wien-Meidling einen Yorkshire Terrier totgebissen. Der American Staffordshire Terrier lief seinem Aufpasser über eine offen gelassene Wohnungstür davon und fiel auf der Straße über den kleinen Hund her. Der Yorkshire Terrier war sofort tot.