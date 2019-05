„Rage 2“: Ziemlich kranker Mist im Ödland

Am kommenden Dienstag, dem 14. Mai, schickt Publisher Bethesda Gamer mit „Rage 2“ in die Wüste - genauer gesagt ins Ödland, wo laut Angaben des Herstellers ziemlich viel „kranker Mist“ passiert. Der offizielle Lauch-Trailer zum für Xbox One, PS4 und PC erscheinenden Open-World-Shooter gibt einen Eindruck davon.