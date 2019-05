Jagd auf Mercedes geht mit Klassiker weiter

Viele Teams kommen mit neuen Ausbaustufen ihrer Boliden nach Spanien. Nachdem Vettel seinen SF90 zuletzt als „Zauberwürfel, den wir lösen müssen“ bezeichnet hatte, drehten die Ferrari-Ingenieure verstärkt an der Antriebseinheit. Das eigentlich erst für Kanada vorgesehene Motor-Update wurde kurzerhand vorgezogen. „Wir liegen derzeit in der Meisterschaft zurück und müssen aufholen“, erklärte Teamchef Mattia Binotto am Dienstag in einer Aussendung des Teams. „Wir wissen, dass unsere Entwicklung in diesem Jahr der Schlüssel zum Erfolg sein wird.“ Vettel hat seinen fünften WM-Titel noch nicht abgeschrieben: „Wenn wir auf Augenhöhe sind, können wir sie schlagen.“