Schwerer Quad-Unfall bei Probefahrt ohne Helm

Der 66-Jährige hatte das vierrädrige Leichtfahrzeug in seiner Garage repariert und startete am Donnerstag, um 16.20 Uhr zu einer Probefahrt. Auf der Heustraße in Pfaffstätt kam er aus noch unbekannter Ursache von der Straße ab, das Quad stellte sich quer und der Fahrer stürzte in eine Weise. Laut Polizei erlitt er vermutlich schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.