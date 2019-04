Lebendes Ferkel zu Kadavern in Container geworfen

Zu schwach zum Überleben

Das weibliche Schweinchen wurde in Tücher gewickelt und mit gewässerter Milch versorgt - und die Helfer versuchten, einen Tierarzt aufzutreiben oder ein Tierheim zu erreichen. Schließlich fand man beim Igelhof in Altmünster, wo man sich normalerweise um verwaiste Wildtiere kümmert, Hilfe. Das unverletzte Ferkel wurde in eine Tierklinik gebracht, musste aber eingeschläfert werden, da es von den Strapazen schon so geschwächt war.