Kürzere Wartezeit auf eine Wiener Gemeindewohnung

„Mietrechtsübertragung eingeschränkt"

Das geht seit 1. März nicht mehr. „Die Mietrechtsübertragung wurde eingeschränkt“, bestätigt ein Sprecher von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ). Großtanten, Großneffen, Großcousin etc. sind jetzt ausgeschlossen. Die ÖVP ist zufrieden. Sie drängte seit Jahren auf diese Änderung. „Jetzt hat Rot-Grün unsere Forderung still und heimlich umgesetzt“, so Stadtrat Markus Wölbitsch.