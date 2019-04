Bottas holt in irrem Chaos-Qualifying die Pole!

Ferrari war nach den Freien Trainings in Baku Favorit gewesen. Jungstar Leclerc, der sowohl am Freitag als auch am Samstag voran gewesen war, verbremste sich aber im Qualifying beim Einlenken in die engste Stelle des Kurses bei Kurve acht und zerstörte beim Crash gegen die Streckenbegrenzung sein Auto. Dasselbe war in Q1 an derselben Stelle schon Williams-Fahrer Robert Kubica passiert. Durch die beiden langen Unterbrechungen wurde das Qualifying zum chaotischen Marathon.