Paar fuhr mit geklautem Tresor im Taxi durch Wien

In Vösendorf in Niederösterreich schob man den Tresor noch in einem Einkaufswagen durch die Gegend, bis ein Wachmann auf die skurrile Situation aufmerksam wurde. Der 21-Jährige hat unzählige Vorstrafen, er muss nun für 27 Monate in Haft. Fünf Monate bedingt setzte es für die Freundin. Nicht rechtskräftig.