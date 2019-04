Kaiserschnitt ging schief: Soldatin klagt Spital

Es war ein Freudentag: Am 25. April 2018 erblickte die Tochter der Steirerin das Licht der Welt. Gezwungenermaßen per geplantem Kaiserschnitt, da das Kind nicht richtig lag. Kurz nach der Entbindung bemerkte die junge Mutter allerdings, dass der Schnitt beinahe in Bauchmitte, nur knapp unter dem Nabel, platziert war. Im Normalfall verläuft dieser direkt bei der Schamhaargrenze, also viel weiter unten.