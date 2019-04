In nur 14 Tagen zum Gold-Erbe

Die letzte heiße Saisonphase - sie startet heute für die Bullen mit der Auswärtspartie in St. Pölten! Dann bleibt in zwei englischen Wochen kaum Zeit, Luft zu holen: Nach dem Doppelpack gegen Wolfsberg wartet am 1. Mai am Wörthersee bereits das mit Hochspannung erwartete Cup-Finale gegen Rapid. Ehe am Sonntag drauf, sofern bis dahin alles gewonnen wird, allerspätestens mit einem Heimsieg gegen die Austria Wien das Double begossen werden kann.