Akkusauger setzte in Steyr Wohnung in Brand

Bei einem Brand am 18. April 2019 gegen 13.30 Uhr in der Wohnung eines 36-Jährigen in Steyr wurde am Vormittag des 19. April 2019 eine Brandursachenermittlung durchgeführt. Es kann angenommen werden, dass der Brand im Bereich des Schreibtisches, der im Schlafzimmer aufgestellt war, ausgebrochen ist. Am Schreibtisch waren Elektrogeräte, darunter auch ein zum Laden angesteckter Akkusauger, abgestellt. Eine technische Brandursache kann daher nicht ausgeschlossen werden.