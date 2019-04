Museum will Selfies mit Hitler verhindern

Museum will sensiblen Umgang mit Objekten

Im Haus der Geschichte betont man den sensiblen Umgang mit den NS-Objekten. So will man etwa bei künftigen Ausstellungen verhindern, dass Selfies gemacht werden. hdgö-Direktorin Monika Sommer sieht es als Aufgabe der Ausstellungsarchitekten und Kuratoren, sich zu überlegen, „wie diese Objekte gezeigt werden können, ohne dass man wieder in dieselbe Haltung und Pose wie anno dazumal gerät“, wie sie gegenüber dem ORF-Radio erklärte.