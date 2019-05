Alle im Comic-Fieber: 10 Jahre „Gratis Comic Tag“!

Der „Gratis Comic Tag“, der seinem US-amerikanischem Vorbild, dem „Free Comic Book Day“, nun schon seit zehn Jahren nacheifert, erfreut sich auch bei uns immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder, sind die Comics doch wahre Leckerbissen, und ein buntes Rahmenprogramm in den Buchhandlungen, Comic-Läden und -shops sorgt für einen Tag voller bunter Bilder und toller Kostüme. Zum ersten Mal gibt es dieses Jahr anstatt erweiterter Leseproben und dem einem oder anderen kompletten Heft sogar einige in Gänze ab gedruckte Comicalben, z.B.: der Splitter-Titel „Broceliande“ und der Independent-Klassiker „Lazarus“. Für jeden Interessenten wurden auch diesmal YouTuber vorab auf die Hefte losgelassen, die tolle Rezensionen und Teaser verfasst haben. Alle 34 Hefte werden abwechselnd am „Gratis Comic Tag“-Channel von verschiedenen Comic-affinen YouTubern vorgestellt.



Zwischen Feen, Superhelden und Klamauk

Für Kinder sind auch 2019 sieben Hefte extra mit dem KIDS-Logo verifiziert und sollen besonders ein jüngeres Publikum begeistern. Darunter finden sich Klassiker wie „Donald Duck“ und „Lucky Luke“. Ansonsten präsentiert der „Gratis Comic Tag“ 27 weitere Hefte, die sich gezielt an ein erwachsenes Publikum richten - und dort wird es wirklich bunt. Zwischen Adaptionen aus Film und Fernsehen wie „Voltron“ und dem Netflix-Hit „Hilda“ finden sich mit „Austrian Superheroes“ und „Tracht Man“ auch deutsche Superhelden im diesjährigen Programm. Kultiges wie „Werner“ gibt sich ein Stelldichein mit franko-belgischen Comics, denn man weiß, nicht nur der Mainstream soll vertreten sein. Gerade der „Gratis Comic Tag“ dient dazu, nicht etablierten Titeln eine Plattform zu bieten. Händler und Verlage wissen es schon lange: Am Ende überzeugt der gute Mix und wird von der wachsenden Leserschaft grafischer Literatur geschätzt. Ein guter Melange eben.