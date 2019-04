Dieser Comic geht ab wie eine Rakete: „Voltron“

Wem könnte es gefallen?

Sowohl das Original, wie der Comic überzeugen mit einem stabilen, klaren Zeichenstil. Mit der Action einer guten „Power Rangers“-Verfilmung schafft „Voltron“ an die Bildschirme zu fesseln, auch wenn das offensichtliche Queer-Baiting viele Fans verärgert. Charakter die nach den Arche-Typen erschaffen sind, fungieren als Ankerpunkte in einer Welt voller Science Fiction und alter Mythen.



Wendt/Büscher, ISBN: 978-3-95981-710-3,Cross Cult Verlag

Der zweite Band von „Voltron - Legendäre Verteidiger: Die Pilgerreise“ erscheint am 14.08.2019 bei Cross Cult Verlag.



(Anm. d. Red.: Queerbaiting ist wenn man gleichgeschlechtliche, romantische Beziehungen zwischen Figuren einer fiktionalen Erzählung andeutet, aber nicht weiter verfolgt. Dies dient fast ausschließlich dazu, eine „queere“ Zielgruppe zu erreichen, ohne sich dafür Arbeit machen zu müssen. Berühmte Beispiele sind Fernsehserien wären Dean Winchester/Castiel in „Supernatural“, Kara Danvers/Lena Luthor in „Supergirl“ und Shiro/Adam von „Voltron.“)