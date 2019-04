„Notre Dame muss wieder aufgebaut werden!“

Der Kardinal sprach wörtlich von einem „ganz großen Schmerz. So muss es den Menschen gegangen sein, als am 12. April 1945 der Stephansdom gebrannt hat“, zog Schönborn einen Vergleich. Notre Dame sei das „Herz“ der Stadt Paris und auch so etwas wie das Urbild gotischer Kathedralen in aller Welt. „Das Herz ist schwer verletzt“, sagte der Wiener Erzbischof, der selbst als Student in Paris gelebt hat.