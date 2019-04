Schwitzender Mann entpuppt sich als Serientäter

Sein starkes Schwitzen und seine Nervosität haben einen Mann am Sonntag in Wien als Serieneinbrecher entlarvt. Der Verdächtige war einschreitenden Polizisten quasi in die Hände gelaufen, nachdem mehrere Einbrüche in Kellerabteile gemeldet worden waren. Wie sich im Zuge der Erhebungen herausstellte, war nach dem Verdächtigen bereits per internationalem Haftbefehl wegen Eigentumsdelikten gesucht worden.