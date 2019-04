Hauchdünner Sieg für Finnlands Sozialdemokraten

Sozialsystem im Fokus

Der Wahlausgang stellt die Weichen für das Sozialsystem in Finnland. Das linke Lager um Rinne will es durch Steuererhöhungen erhalten. Mitte-Rechts will es wegen steigender Kosten einstampfen. Sipiläs Regierung war Anfang März am Streit über eine geplante Gesundheitsreform zerbrochen.