FPÖ verstärkt Salvinis rechte Allianz für EU-Wahl

Italiens Innenminister Matteo Salvini will nächste Woche in Mailand die Allianz rechtspopulistischer Parteien vorstellen, mit denen der Chef der rechten Lega in das Rennen um die EU-Wahlen Ende Mai ziehen will. Rund 20 Parteien und Bewegungen sollen bei der Großveranstaltung präsent sein. Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache erklärte, dass auch die Freiheitlichen an dem Treffen teilnehmen werden.