Jürgen Melzer feiert seinen 15. Doppel-Titel

Melzer, der sich nach einer langen Verletzungspause ganz auf das Doppel konzentriert, wird sich vom 83. Platz der Weltrangliste weiter verbessern. Sein Anteil am Preisgeld betrug knapp 15.000 Euro brutto. Vor 17 Jahren war Melzer mit Julian Knowle in Casablanca ebenfalls in Marokko erfolgreich gewesen (2. Titel).