Sudan: Mindestens 16 Tote durch verirrte Kugeln

Am Freitag waren Hunderttausende Demonstranten in den Straßen der Hauptstadt Khartoum zusammengekommen. Sie forderten die Einsetzung einer Zivilregierung, nachdem das Militär am Donnerstag den 30 Jahre lang autokratisch regierenden Präsidenten Omar al-Bashir abgesetzt und einen Militärrat als Übergangsregierung eingesetzt hatte. Der Chef dieses Militärrats, Awad Ibn Auf, ist am Fraeitagabend nur einen Tag nach dessen Gründung wieder zurückgetreten.