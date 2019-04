BVT: Auch aktive FPÖ-Mitglieder unter Identitären

Die Bewegung stellte in einer Stellungnahme am Freitag die BVT-Zahlen in Abrede: „Die Identitäre Bewegung hat einen Trägerverein, in dem nur eine Handvoll ordentlicher Mitglieder tätig ist. Abgesehen davon gibt es in ganz Österreich rund 300 Aktivisten, die für unsere Ideale auf die Straße gehen. Sie sind auf keiner wie auch immer gearteten Liste vermerkt. Keiner von ihnen ist vorbestraft.“ Es gebe außerdem keine formelle Mitgliedschaft.