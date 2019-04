Klagenfurter Busfahrer an Masern erkrankt

Am 3. April ist der Busfahrer der Stadtwerke an Masern erkrankt, am 1. und 2. April hatte er noch Fahrten (zwischen 6 und 18 Uhr in der Landeshauptstadt und bis Ebenthal). Dass Fahrgäste angesteckt wurden, ist also wahrscheinlich. Zwei Verdachtsfälle wurden bereits bekannt. Wer vermutet, Masern zu haben, sollte zu Hause bleiben und telefonisch seinen Hausarzt informieren.