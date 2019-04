Sarkissova über Ballett-Welt: „Härte gehört dazu“

„Krone“: Sie tanzten lange an der Staatsoper. Was sagen Sie zu den Vorwürfen?

Karina Sarkissova: Dieser Beruf ist schwer anders auszuüben. Er verlangt Selbstaufgabe, die Bereitschaft für Härte und für negative Kritik. In Europa wird diese Härte aber anders interpretiert als zum Beispiel in Russland, wo es die Regel ist.