Seitenbandriss: Kärntner nach Routine-OP gelähmt!

Gerichtsakten um so manchen ärztlichen Kunstfehler sind nichts für schwache Nerven. Ein heute 44-jähriger Kärntner hatte bei einem Arbeitsunfall eine Verletzung am Knie erlitten. Die Diagnose lautete auf Riss eines Seitenbandes; es folgte eine Routine-OP. „Beim Eingriff wurden Nerven durchtrennt“, schildert Anwalt Paul Wolf. Ohne Spezialschuh kann er nicht gehen; seinen Beruf kann er gar nicht mehr ausüben. Es geht im Verfahren am Landesgericht Klagenfurt bei Richterin Ina Sandriesser also um Hunderttausende Euro, die dem Mann zustehen könnten.