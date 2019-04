Autor überzeugt: „Intelligente sind zu mächtig!“

Und: eine bessere Balance zwischen „Hirn, Hand und Herz“, also eine ähnliche Wertschätzung für handwerkliche Berufe und solche, die viel emotionale Intelligenz erfordern, wie wir sie derzeit kognitiven Tätigkeiten entgegenbringen. Durch den Vormarsch künstlicher Intelligenz wird sich das Problem zum Teil von alleine lösen, schätzt Goodhart, denn: „Die mittleren Akademikerjobs, in den Rechtswissenschaften, in der Medizin, in der Buchhaltung - all diese Jobs laufen größte Gefahr, durch künstliche Intelligenz ersetzt zu werden.“