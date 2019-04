Ehemalige Filiale ist Testgebiet für die Zukunft

Die Filiale in der Pachergasse in Steyr übersiedelt bald ins Einkaufszentrum Hey!, in Leonding wird bereits unter Hochdruck gebaut: Zwei Projekte, die unterstreichen, wie wichtig es der Sparkasse Oberösterreich ist, dass die Standorte modern sind. Hinter verschlossenen Türen wird an der Filiale der Zukunft getüftelt.