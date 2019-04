„Grasser war nur nett, wenn er etwas brauchte“

Am 85. Tag im Buwog-Prozess zeichnete am Dienstag ein früherer Spitzenbeamter im Finanzministerium ein wenig schmeichelhaftes Bild seines früheren Chefs Karl-Heinz Grasser - nachdem Zeugen zuvor erzählt hatten, dass der Minister bei den Mitarbeitern sehr beliebt gewesen sei. Grasser sei lediglich nett gewesen, wenn er etwas wollte, habe aber sehr unangenehm werden können, wenn er das nicht bekam, so Gerhard Steger.