Erst Klimaaktivistin geehrt - dann SUV verschenkt!

Es war ein klassisches PR-Eigentor und zum Fremdschämen: Kurz nachdem die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg am Samstagabend in der ZDF-Fernsehshow „Goldene Kamera“ mit dem eigens geschaffenen „Sonderpreis Klimaschutz“ geehrt worden war, verschenkte Volkswagen, der Hauptsponsor der Veranstaltung, einen SUV an die Schauspielerin Milena Tscharntke, die als bestes Nachwuchstalent ausgezeichnet wurde.