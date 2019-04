Leclercs „strahlende Zukunft“: Vettel unter Druck

Vettel will seinen Frust erst einmal in Bahrain abbauen. „Ich bin ziemlich froh, am Mittwoch für den Test wieder in den Wagen zu steigen“, räumte er ein. Bei der Ferrari-Sprechstunde mit Leclerc und Binotto konnte Vettel aber schon wieder lachen, selbst wenn er noch viel Arbeit für sich sieht. „Mit Sicherheit passt es noch nicht so ganz. Das Potenzial ist da, wir tun uns aber noch ein bisschen schwer, es rauszuholen“, erläuterte der Vizeweltmeister. Hamilton ist sich sicher, dass Vettel das Fiasko verdauen wird. „Er wird sich erholen und wieder Gas geben“, meinte der fünffache Weltmeister.