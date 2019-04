Ex-Bond-Star Tania Mallet mit 77 Jahren gestorben

Die Britin war in den 60er-Jahren ein gefragtes Model und bemühte sich bereits um eine Rolle in der Bond-Episode „Liebesgrüße aus Moskau“. Jahre später spielte sie in „Goldfinger“ (1964) dann an der Seite von Sean Connery Tilly Masterson, die den Tod ihrer Schwester, der Bond-Geliebten Jill Masterson (gespielt von Shirley Eaton), rächen will und ermordet wird.