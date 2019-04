Streit im Bordell endete in Messerstecherei

„Am 29. März kam es gegen drei Uhr in der Früh in einem Nachtclub in Wolfsberg zwischen einem 35-jährigen Kellner des Lokals und einem 24-jährigen Gast zu einem Streit. Im Zuge dessen verletzte der stark alkoholisierte Kellner den 24-Jährigen mit einem Messer an den Händen“, schildert ein Polizist: „Ein weiterer derzeit noch unbekannter Gast verletzte daraufhin den Kellner schwer im Gesicht und floh unerkannt.“