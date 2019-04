Hyundai-Ass Neuville gewinnt die Korsika-Rallye!

Vizeweltmeister Thierry Neuville hat am Sonntag die zur WM zählende Korsika-Rallye für sich entschieden. Der belgische Hyundai-Pilot überholte auf der letzten von insgesamt 14 Wertungsprüfungen den führenden Elfyn Evans (Ford). Der Waliser wurde von einem Reifenschaden gestoppt und landete am Ende an der dritten Stelle.