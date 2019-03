Kritik und Furore rund um neues Rammstein-Video!

Mit fast 6,5 Millionen Aufrufen in gerade einmal 17 Stunden sorgt das neue Video zur ebenso neuen Single „Deutschland“ von Rammstein seit Donnerstagabend für Furore im Web. Die Rockgiganten wissen zu provozieren und machen in dem fast neuneinhalb Minuten langen Video Station in so manch düsterem Kapitel der (deutschen) Geschichte. Unter anderem baumeln die Musiker in KZ-Montur samt Judenstern am Galgen ...