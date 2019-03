„Ich bin 57, das war‘s wohl mit dem Arbeitsleben“

„Ich weiß nicht, ob ich noch was bekomme“

„Ich bin jetzt 57 Jahre alt und weiß nicht, ob ich noch was bekomme, also wenn ich hier weggehe, war‘s das wohl mit dem Arbeitsleben“, so ein langjähriger Mitarbeiter in der Fabrik. Er sieht seine Chancen am Arbeitsmarkt eher gering, meint jedoch, dass „das Leben weitergeht“. Kurz darauf tritt ein junger Techniker seinen Dienst im Werk an. Er sieht die Ursache der Kündigungswelle in der Veränderung der Produktentwicklung in der Automobilherstellung. Ob es ihn als eher jungen Mitarbeiter treffen wird, kann er noch nicht sagen: „Schauen wir mal, wie es weitergeht, zuerst werden mal die Freiwilligen gehen.“