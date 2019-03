H&M zeigt Model mit Kurven und Dehnungsstreifen

Viele Frauen kennen das Problem: In Online-Shops wird Mode meist an Models mit Kleidergröße 34/36 präsentiert, bei Plus-Size-Kollektionen hingegen ab Größe 46. Auf der Strecke bleiben da meist die sogenannten „Inbetweenies“, die zwischen 38 und 44 pendeln. Dafür hat H&M nun Abhilfe geschaffen. Zum ersten Mal präsentiert der schwedische Moderiese seine akutelle Bademoden-Kollektion nämlich nicht nur an schlanken Standard-Models, sondern auch an einem Model mit Kurven, Cellulite und Dehnungsstreifen.