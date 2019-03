Cruise verbannt Kidman von Hochzeit ihres Sohnes

Connor Cruise will laut Bericht eine wunderschöne Italienerin namens Silvia heiraten, die als „Scientology Prinzessin“ betitelt wird. Sie soll aus einer Scientology-Familie stammen und war aus Italien ins Hauptquartier der Sekte nach Clearwater in Florida gezogen. Dort traf sie Connor und verliebte sich in den 24-Jährigen.