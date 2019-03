Eloy de Jong: „Ich möchte ein Vorbild sein“

Kannst du diesen Erfolg nach einer gewissen Zeit schon anders einordnen und kategorisieren?

Wenn man nicht vernünftig mit so einer Sache umgeht, hat man ein Problem. Die Dankbarkeit muss immer da sein und es ist nicht normal, dass so viele Menschen deine Musik hören. Eine Frau kam unlängst zu mir und sagte mir, einen bestimmten Song würde sie jeden Tag einmal hören. Das ist ein Wahnsinnskompliment. In den 90er-Jahren hatte ich mit Caught In The Act auch viele Erfolge. Goldene Schallplatten, volle Hallen, Bravo-Awards - aber was ich jetzt erlebe und erfahre, ist einzigartig. Eine erfolgreiche Boyband-Zeit ist ein Traum, aber sie hat ein Ablaufdatum. Ich habe viele Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten. Ich habe seit elf Jahren einen Partner, mit ihm eine Familie gegründet und wir haben eine gemeinsame Tochter und leben in Utrecht. Diese Menschen sind immer für mich da - ob mit oder ohne Erfolg. Das ist ein Reichtum, den ich in den 90ern nicht hatte. Ich lernte, was wirklich wichtig ist. Ich bin natürlich auch happy mit den Erfolgen, aber nur das würde meine Existenz sehr leer erscheinen lassen. Die Balance in meinem Leben ist heute da. Es hat lange gedauert, dort hinzukommen.