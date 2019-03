Malaysia droht der EU: „Kaufen Kampfjets in China“

Seit Jahren machen Umwelt-NGOs Druck, den ständig wachsenden Palmölbedarf in der EU einzuschränken. Die Zahl jener Produkte, die Palmöl beinhalten, nimmt in den Regalen unserer Lebensmittelketten tatsächlich ab. Eine weitere Drosselung der umstrittenen Palmöl-Importe könnte aber nun die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und Malaysia, einem der weltweit größten Palmölproduzenten, gefährden. Die malaysische Regierung droht nämlich mit einem Boykott europäischer Kampfjets. Premierminister Mahathir Mohamad warnte am Sonntag: „Wenn sie weiter gegen uns vorgehen, werden wir darüber nachdenken, Flugzeuge aus China oder anderen Ländern zu kaufen.“