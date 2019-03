Geflohen oder tot? Schicksal von IS-Chef ungewiss

Irak: Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten als Drohpotenzial

Doch die Gefahr eines Wiedererstarkens des IS sowie die Bedrohung durch den Terror besteht nach wie vor. Die chaotischen politischen Verhältnisse im Irak und in Syrien, die den IS einst groß werden ließen, bestehen weiter. Im Irak etwa wurden die vornehmlich sunnitischen Gebiete, in denen der IS herrscht, bei der Rückeroberung massiv zerstört. Mossuls Altstadt liegt komplett in Trümmern. Doch der Aufbau kommt kaum voran. Die Sunniten sehen sich noch immer von der Mehrheit der Schiiten im Irak diskriminiert - das ließ einst viele mit dem IS sympathisieren.