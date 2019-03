Sepp Straka fällt nach furiosem Start zurück

Nach seinem furiosen Start beim PGA-Turnier in Palm Harbour in Florida hat der 23-jährige Profigolfer Sepp Straka die Ex-aequo-Führung auf der zweiten Runde abgeben müssen. Der Wiener fiel am Freitag auf dem Par-71-Kurs mit 75 Schlägen auf Rang 34 zurück. Auf das Führungsduo Paul Casey (ENG) und Austin Cook (USA) fehlen ihm sechs Schläge.