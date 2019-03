„Menschliche Pyramide“ stürzt 9 Meter in die Tiefe

Nik Wallendas Tante leidet noch immer unter Folgen des Sturzes

Am schlimmsten hatte es wohl Niks Tante Rietta erwischt, sie spürt die Auswirkungen des Unfalls immer noch: „Sie leidet sehr unter den Schmerzen. Sie humpelt stark, eines ihrer Beine ist jetzt zwei Zentimeter kürzer als das andere“, so ihre Mutter. Sie hatte sich beim Aufprall ihren rechten Oberschenkelknochen in die Hüftpfanne gerammt und so zerschmettert. Außerdem brach sie sich den rechten Arm, einen Knöchel, Rippen, das Becken, das Wangenbein, den Kieferknochen, den oberen Zahnfleischrand und die Nebenhöhlen.