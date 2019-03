Und aus! Sunnyi Melles muss die Show verlassen

„Kindergartenvorstellung“

Den verhinderten Latin-Lover beim Cha-Cha-Cha gab Peter Hackmair mit Julia Burghardt. „Das war für mich ein wenig zu brav“, fand Sarkissova. „Es hat mich erinnert an die Kindergartenvorstellung meiner Kinder. Es war zu viel Freude in die falsche Richtung“, kritisierte die Ballerina. Lob kam von Ekker: „Power.“ Die Jury vergab 24 Punkte an das Paar.