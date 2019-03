Aggressive Wachhunde wurden Besitzer abgenommen

Nach mindestens sechs Bissattacken auf Passanten ist nun offenbar auch den Steyrer Behörden endlich der Geduldsfaden gerissen. Wegen Gefahr in Verzug hat die Bezirksverwaltungsbehörde Steyr die drei aggressiven Hunde am Mittwochvormittag dem Eigentümer abgenommen.

„Sie werden nicht eingeschläfert und bleiben auch weiterhin im Eigentum des Herrls, doch es sind mehrere Strafverfahren anhängig“, sagt Bürgermeister Gerald Hackl, der die Maßnahme selbst ausdrücklich begrüßt: „Sie war im Sinne der Sicherheit für Anrainer und Patienten dringend notwendig.“ Die Hunde wurden in Tierheimen in Steyr-Gleink und Freistadt untergebracht.