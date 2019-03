Laudamotion heißt nur noch „Lauda“

Elf statt drei Flugzeuge am Standort Wien

Laudamotion stockt seine Flotte in Wien im Herbst um drei auf elf Flugzeuge auf, im Sommerflugplan 2020 sollen weitere drei Maschinen am Flughafen Wien stationiert sein. Wien sei vor Düsseldorf, Palma und Stuttgart die größte der vier Basen. Nächstes Jahr soll eine fünfte Station außerhalb des deutschsprachigen Raumes dazukommen.