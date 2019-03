Nach Supersieg macht Bottas seinem Ärger Luft

„Diejenigen, die ich meine, wissen es. Hört zu: Leckt mich am A“ Das war nach der Zieldurchfahrt am unzensierten Boxenfunk von Bottas zu hören. Und galt den Kritikern, die den Finnen nach seiner sieglosen Saison 2018 schon auf die Abschussliste gesetzt haben. Doch Wolff hielt und hält am 29-Jährigen fest. „Ihm gilt unsere ganze Unterstützung – und er hat hier eine absolut großartige Leistung abgeliefert. Mich freut es ganz besonders, eben auch, weil er schon abgeschrieben wurde, jetzt aber so bärenstark zurückgekommen ist.“